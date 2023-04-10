Процесс уже начался. Чья техника заменит белорусские автобусы в городах Украины 10 апреля, 16:50 NV Премиум Турецкие автобусы Guleryuz в Александрии (Фото:Александрийский городской совет via facebook)

Украинские города больше не могут закупать белорусские автобусы МАЗ. NV Бизнес узнал, какие производители могут заменить эту технику.

Белорусский производитель МАЗ, который был одним из крупнейших поставщиков автобусов для украинских городов, из-за санкций больше не может поставлять свою технику в Украину. Его могут заменить отечественные и турецкие машиностроительные компании, говорится в статье От Лукашенко до Эрдогана. В Украине ездят сотни автобусов и троллейбусов из Беларуси – скоро это станет проблемой. Как ее решить?

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Но производители из Турции должны учесть один нюанс.