«Они понимают только язык прибыли». В KSE создали сканер для определения товаров компаний, которые не ушли с российского рынка 31 июля, 15:10 Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики (KSE) (Фото:kmu.gov.ua)

Киевская школа экономики создала сканер штрих-кодов, который определяет товары компаний, которые не вышли с российского рынка.

Об этом KSE Institute сообщил в Facebook.

«Компании, которые не выходят из России понимают один язык только — прибыли. Поэтому не покупайте продукты этих компаний. Но как это сделать на практике? Вот есть сканер от KSE Institute команды Самосанкции / Leave Russia», — рассказал президент KSE Тимофей Милованов.

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Для этого нужно иметь смартфон, перейти по ссылке или к Telegram-боту и навести камеру на штрих-код необходимого товара.

«Сейчас база KSE содержит самую полную в мире информацию о деятельности мировых корпораций на рынке России, а благодаря использованию ChatGPT для большинства компаний потребительского сектора был создан перечень из 7500+ основных брендов и торговых марок, поэтому поиск стал еще более удобным и лучшим. Сканер доступен на украинском и английском языках», — сказано в сообщении.

Ранее KSE сообщала, что одобрения от правительства РФ ждут примерно 2 000 заявок компаний о выходе с рынка страны-агрессора.