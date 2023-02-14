Многие еще выжидают. Почти 40% иностранных компаний не собирается покидать российский рынок — KSE Institute 14 февраля, 14:32 Procter&Gamble продолжает работать в РФ (Фото:REUTERS/Timothy Aeppel)

Полностью свернули деятельность в России всего 6% компаний. Остальные либо выжидают, либо продолжают работать.

Всего 6,2% иностранных компаний полностью свернули деятельность и окончательно покинули российский рынок по состоянию на 12 февраля.

Об этом говорится в еженедельном мониторинге KSE Institute.

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В частности, полностью прекратила работать на российском рынке 191 компания. За последнюю неделю к категории добавилось еще восемь компаний.

Еще 1169 (38%) иностранных бизнесов свернули сделки и заявили о намерении покинуть российский рынок.



По данным мониторинга 39,7% компаний (1223 бизнесов) с иностранными инвестициями продолжают работать в России без ограничений.

Еще 496 (16,1%) иностранных бизнесов приостановили новые инвестиции в РФ, но продолжают выжидать.

Как отмечает KSE Institute, оставаться в России предпочитают меньшие компании с более низкими доходами. В то же время бизнесы с большими доходами выжидают, снизив объемы своих инвестиций.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что только 9% из почти 1500 мировых компаний вышли из РФ.