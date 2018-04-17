Крымский завод Фирташа прекратил платить налог за загрязнение Херсонщины

На предприятия заявили, что экологический налог не уплачивается в связи с тем, что на предприятии отсутствовала производственная деятельность

Крымский филиал предприятия Юкрейниан Кемикал Продактс (до 2014 года – Крымский титан), расположенная в оккупированном городе Армянск арендует более тысячи гектаров в Херсонской области для размещения химических отходов производства двуокиси титана, но с 2015 года прекратила платить экологический налог за загрязнение окружающей среды.

Об этом сообщили управлении Государственной фискальной службы в Херсонской области, говорится в программе Наші гроші з Денисом Бігусом.

При этом на предприятия заявили, что экологический налог не уплачивается в связи с тем, что на предприятии отсутствовала производственная деятельность.

Кроме того, сообщает ссылаясь на данные Росприродонадзора, в прошлом году по результатам проверки соблюдения экологического законодательства РФ Крымский титан оштрафовали на 230 млн рублей (почти 100 млн грн) за недостоверную информацию о выбросах.

Крымский Титан - крупнейший производитель диоксида титана на территории Восточной Европы. Кроме диоксида титана пигментного, предприятие производит красный железоокисный пигмент, минеральные удобрения, серную кислоту, алюминия сульфат, жидкое натриевое стекло, железный и медный купорос, соду и литий.

Напомним, что после аннексии Крыма Крымский титан был перерегистрирован в Киеве и переименован в Юкрейниан Кемикал Продактс (Ukrainian Chemical Products). Его имущественный комплекс передан в аренду компании Титановые инвестиции, зарегистрированной в Москве , которую контролирует Дмитрий Фирташ.

В сентябре 2017 года российский банк ВТБ подал иск в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать $39,4 млн задолженности с компании Ukrainian Chemical Products.

В декабре Фирташ задумался перевести крымский бизнес на новую компанию - ТитанАктив. Таким образом, компания хочет избежать проблем с бизнесом через судебные иски.