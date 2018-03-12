Крупный украинский производитель вина стал менее прибыльным

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Нераспределенная прибыль уменьшилась до 101,1 млн грн
Фото: koblevo.ua

Нераспределенная прибыль уменьшилась до 101,1 млн грн

Одно из крупнейших в Украине винодельческих предприятий - Коблево -  по итогам 2017 года сократило чистую прибыль в 2,6 раза в сравнении с 2016 годом – до 25,7 млн грн.

Об этом сообщили в компании, передает Интерфакс-Украина.

Нераспределенная прибыль винзавода в 2017 году сократился на 16% – до 101,1 млн грн.

Отмечается, что доля компании на винном рынке Украины оценивается в 12%, на рынке вермутов - 48%.

Винзавод Коблево входит в состав Баядера Групп, созданной в 1991 году. Ее владельцами являются Наталья Бондарева и Святослав Нечитайло.

Компания объединяет профильные активы в алкогольной отрасли – дистрибьюторские компании и производство ликеро-водочных изделий в Украине и Беларуси, вин, вермутов и коньяков, а также является импортером мировых алкогольных брендов в Украине.

Основными торговыми марками являються Хлібний Дар, Козацька Рада, Перша Гільдія, Цельсій, Перепелка, Koblevo, Marengо.

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