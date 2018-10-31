Крупный украинский производитель вин вышел на рынок Польши

Группа компаний Баядера Групп, один из крупнейших алкогольных холдингов в Украине, вывела на польский рынок вина ТМ Koblevo.

Об этом сообщили в пресс-службе компании агентству Интерфакс-Украина.

"Регулярные поставки начинаются с 1 ноября. В Польше будут доступны 12 позиций вин ТМ Koblevo: шесть позиций в торговых сетях и еще шесть - в специализированных винных магазинах", - объяснили в компании.

В частности, Баядера Групп намерена работать с крупным польским дистрибьютором вин Ambra.

Баядера Групп создана в 1991 году, ее профильные активы в алкогольной отрасли – дистрибьюторские компании и производство ликеро-водочных изделий, вина, вермутов и коньяка. Продукция экспортируется в более чем 30 стран мира.Также компания занимается импортом алкогольной продукции в Украину. По итогам 2017 года группа увеличила оборот на 14% до 6,5 млрд грн.

Основные торговые марки – Хлібний Дар, Козацька Рада, Перша Гільдія, Цельсій, Байка, Перепелка, KOBLEVO, Marengo.