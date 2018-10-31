Крупный украинский производитель вин вышел на рынок Польши

0 комментировать
В Польше будут продаваться 12 различных вин украинской марки
Фото: Koblevo

В Польше будут продаваться 12 различных вин украинской марки

Группа компаний Баядера Групп, один из крупнейших алкогольных холдингов в Украине, вывела на польский рынок вина ТМ Koblevo.

Об этом сообщили в пресс-службе компании агентству Интерфакс-Украина.

"Регулярные поставки начинаются с 1 ноября. В Польше будут доступны 12 позиций вин ТМ Koblevo: шесть позиций в торговых сетях и еще шесть - в специализированных винных магазинах", - объяснили в компании.

В частности, Баядера Групп намерена работать с крупным польским дистрибьютором вин Ambra.

Баядера Групп создана в 1991 году, ее профильные активы в алкогольной отрасли – дистрибьюторские компании и производство ликеро-водочных изделий, вина, вермутов и коньяка. Продукция экспортируется в более чем 30 стран мира.Также компания занимается импортом алкогольной продукции в Украину. По итогам 2017 года группа увеличила оборот на 14% до 6,5 млрд грн.

Основные торговые марки – Хлібний Дар, Козацька Рада, Перша Гільдія, Цельсій, Байка, Перепелка, KOBLEVO, Marengo.

Новое Время приглашает

1 ноября в 19:00 поговорим с известными предпринимателями и инвесторами о том, что ждет украинский бизнес в 2020 году. Конкуренция или монополии. Инновации или маски-шоу. Инвестиции или чемодан без ручки. Развивать или продавать?

Прийти на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове