Крупный украинский производитель товаров для дома вышел на новый рынок

Украинская корпорация Биосфера, крупный производитель товаров для ухода за домом и персональной гигиены, договорилась с польской торговой сетью Biedronka о поставках влажных салфеток Smile по лицензии The Walt Disney Company и Universal.

Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает Интерфакс-Украина.

"В одной из крупнейших польских сетей, включающей более 2,8 тыс. магазинов по всей стране, будут представлены 15 наименований товаров бренда Smile по лицензии The Walt Disney Company и Universal. Таким образом, бренд Smile стал первым в Польше с официальной лицензией от двух крупнейших западных студий”, - отмечают в компании.

В ближайших планах корпорации – выход на другие сети этой страны.

В корпорации также сообщили о получении эксклюзивной лицензии от The Walt Disney Company и Universal, с которыми она сотрудничает с 2012 года, для использования героев мультфильма на влажных салфетках Smile на польском рынке.

Корпорация Биосфера – производитель и дистрибуции товаров для дома и личной гигиены в Украине и СНГ. Ее продукция представлена на порядка 20 рынках стран Европы и Азии. Учредителем корпорации является бизнесмен Андрей Здесенко.

Корпорация реализует в Украине товары для уборки дома и аксессуары для приготовления пищи и уборки (ТМ Фрекен Бок, Vortex, Фреш Бери, Eventa), персональной гигиены (Smile, Novina, Ledy Cotton) бумажную продукцию и декор (Silen, Selpak, Solo).