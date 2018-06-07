Крупный украинский производитель сливочного масла вышел в Азию

Один из крупнейших производителей молочной продукции в Украине – компания Милкиленд заключила первый контракт и начала поставки сливочного масла, произведенного украинскими заводами группы, потребителям из Китая.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Кроме того, указывается, что группа компаний также продолжает поставки в Китай сухих молочных продуктов с целью развития сети дистрибуции в этой стране.

"Этот контракт является важным шагом группы на растущий рынок молочной продукции Китая. Мы продолжим усилия по поиску новых клиентов и продвижению новых продуктов на этом рынке", - отметил директор Милкиленд Интермаркет Сергей Киселев.

Группа компаний Милкиленд - один из крупнейших производителей молочной продукции на рынке Украины. Ее производственные мощности в Украине, России, Польше могут перерабатывать 1,3 млн тонн молока в год.

В Украине группе Милкиленд принадлежит 10 заводов, производящих широкий ассортимент молочной продукции, в том числе сыры, свежие молочные продукты и масло, которые реализуются под торговыми марками Добряна и Коляда.

В 2017 году Милкиленд получил чистый убыток в размере €7,4 млн, что в 5,3 раза меньше, чем в 2016 году. Его выручка за прошлый год сократилась на 4,3% - до €140,4 млн.