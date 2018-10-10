Крупный украинский производитель растительных масел решил создать хаб в порту Южный

Группа Allseeds планирует создание масляного хаба в порту Южный.

Об этом сообщил председатель совета директоров Allseeds Вячеслав Петрище, передает Интерфакс-Украина.

"Реализация проекта по масличному хабу уже началась: подписаны договора с крупными игроками на этом рынке. Планируем в октябре начать увеличивать мощности перевалки, чтобы к январю выйти на мощность 100 тыс. тонн в месяц с перспективой 1,5 млн тонн перевалки растительного масла в следующем году. Уверен, в ближайшие два года выйдем на 2,5 млн тонн", - отметил Петрище.

Инвестиции в создание хаба составят около $15 млн, исходя из того, что около $30 млн уже вложено в инфраструктуру.

"Это будет площадка для трейдеров, переработчиков, где они смогут продавать любые объемы непосредственно на площадке "плюс" отгружать в любую точку планеты", - сказал глава совета директоров группы.

По словам управляющего партнера Diligent Capital Partners (DCP) Даниила Пасько, в целом сратегия развития компании Allseeds предусматривает реализацию инвестиционных проектов более чем на $200 млн.

В рамках стратегии будут реализовываться энергосберегающие проекты. Предусмотрено строительство соевого завода, завода по рафинации и дезодорации растительных масел, инвестиции в который составят около €20 млн. Также есть, проекты по переработке пшеницы, в частности, по производству муки, а также по производству лецитина, добавил Петрище.

Напомним, ранее голландский банк развития FMO и Diligent Capital Partners (DCP) совместно приобрели 16% акций Allseeds SA (Люксембург) – холдинговой компании крупного украинского производителя и экспортера растительных масел Allseeds Group.

Кроме того, в начале июня 2017 года Allseeds приступила к строительству второй очереди мультифункционального, ориентированного на переработку сои, маслозавода мощностью переработки 5 тыс. тонн в сутки в порту Южный, рассчитывая завершить его в течение трех лет.

Allseeds Group основана в 2010 году. В июле 2015 года группа ввела в эксплуатацию маслоэкстракционный завод в порту Южный мощностью переработки 2,4 тыс. тонн семян подсолнечника в сутки (или 1,8 тыс. тонн рапса, или 1,5 тыс. тонн сои).