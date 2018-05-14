Крупный украинский производитель подсолнечного масла выйдет на рынок США

Полтавская компания Укролия сертифицировала свою органическую продукцию по стандарту USDA Organic Министерства сельского хозяйства США, который позволяет поставлять продукцию на американский рынок.
Об этом сообщили на Facebook-странице компании.
Отмечается, что сертификация охватывает все аспекты производства, переработки, транспортировки и реализации масла.
Ранее компания сертифицировала свою продукцию по стандарту органических продуктов Европейского Союза и швейцарскому стандарту BioSuisse.
Укролия также готовит на экспорт первые партии органического нерафинированного масла в Нидерланды, Литву, Францию, Швейцарию.
Укролия основана в 2001 году. Занимается производством и реализацией фасованного и наливного подсолнечного масла, подсолнечного жмыха, лузги. Ее производственные комплексы расположены в Диканьке и Зенькове Полтавской обл. Фасованное подсолнечное масло реализуется под торговыми марками Диканька, Диканьский Хуторок, Маслинка, Garna, Olinalli.
По данным самой компании, она занимает около 15% украинского рынка фасованного подсолнечного масла. Экспорт продукции осуществляется в 40 стран мира. По данным Единого государственного реестра юридических и физических лиц, конечным бенефициаром Укролии является Богдан Есипов, Вадим Швачка, Юрий Шевченко.
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