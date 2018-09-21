Крупный украинский производитель питания для кошек и собак решил построить завод в Европе

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Украинский производитель питания для кошек и собак построит завод в Литве
Фото: Кормотех

Украинский производитель питания для кошек и собак построит завод в Литве

Крупный украинский производитель питания для кошек и собак Кормотех построит завод в Литве.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что компания основала одноименное предприятие в одной из свободных экономических зон стран Балтии.

Производство влажного корма для кошек и собак запустят в 2019 году в городе Кедайняй. По словам CEO Кормотех Ростислава Вовка, изготавливать продукт будут под собственными брендами и под private label. Кроме того, он отметил, что Литва имеет удобное географическое расположение, а также привлекает условиями ведения бизнеса, в частности, налоговыми льготами на 10 лет.

"Этот шаг компания реализует в рамках дальнейшей экспансии на мировом рынке. В частности, мы планируем прирастать на европейских, скандинавских и рынках Америки", - добавил он.

Стоимость проекта - около €6 млн. Плановая мощность объекта – 20 тыс. тонн в год.

Kormotech - украинская компания-производитель питания для кошек и собак под ТМ Optimeal, Клуб 4 Лапы, Мяу!, Гав!. Компания была основана в 2003 году Ростиславом и Орестом Вовком, занимает 30-ю позицию в ТОП-50 европейских компаний по изготовлению кормов. Экспортирует продукцию в 18 стран Европы, Азии, Африки. Ей принадлежат два завода с годовой мощностью производства 43 тыс. тонн, из которых 13 тыс. тонн и 30 тыс. тонн - влажные и сухие корма соответственно (по состоянию на 2017 год). Ассортимент продукции насчитывает 350 позиций.

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