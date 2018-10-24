Крупный украинский производитель начал выпуск молока для вегетарианцев

Люстдорф начал производить молоко из гречки и льна

Крупный производитель молочной продукции - компания Люстдорф (Ильинцы, Винницкая обл.) - начал производство растительного молока под торговой маркой Идеаль Немолоко.

Об этом сообщила директор по маркетингу компании Наталья Комзюк на своей Facebook-странице.

По ее словам, скоро продукция появится на полках магазинов. На данный момент в линейке представлены гречневый и льняной ультрапастеризованные напитки (молоко).

Люстдорф - производитель молочной продукции. Выпускает более 42 наименований молочной продукции под торговыми марками На здоровье, Буренка, Селянське и Тотошка. Мощности компании позволяют перерабатывать около 350 тонн молока в сутки.

Основателями и конечными бенефициарами компании являются Олег Васильев и Лариса Остапенко.