Крупный украинский производитель минудобрений вышел на рынок фармацевтики

Компания уже ведет переговоры по поставкам с некоторыми странами, в том числе, с ближневосточными

Один из крупнейших в Украине производителей средств защиты растений и микроудобрений - группа компаний Ukravit - начала работать в направлении фармацевтики и пищевых биодобавок.

Об этом сообщил директор по маркетингу группы Анатолий Калантарян, передает Интерфакс-Украина.

"В компанию Chemical Elements Ukraine мы зашли владельцами, партнерами. Это черкасский производитель и экспортер сырья для фармрынка, бывший Химреактив. Мы вошли в эту компанию с 30%. С этого года уже работаем в новом для себя направлении – фармацевтика", - рассказал он.

При этом Калантарян отметил, что Ukravit намерена производить биологически чистые биодобавки, которые в будущем будут экспортироваться.

"У нас уже идут переговоры по поставкам с некоторыми странами, в том числе, с ближневосточными", - сказал он.

По его словам, интеллектуальная база для создания продуктов будет находиться в научно-исследовательском центре, производственные мощности будут новые и территориально расположены в Черкассах.

Кроме того, Калантарян рассказал, что с 2019 года Ukravit начнет заниматься селекцией своих гибридов семян, а также работать над созданием биопестицидов.

"При разработке продуктов мы намерены сотрудничать с международными научными институтами. Уже работаем с институтом из Швейцарии, ведем переговоры с Испанией, Израилем, США. У нас есть стратегические планы по сотрудничеству с мировым научным сообществом", - отметил он.

Группа Ukravit основана в 1999 году. Она занимается производством и продажей пестицидов, удобрений с микроэлементами, средств для уничтожения грызунов и бытовых насекомых.