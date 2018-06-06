Крупный украинский производитель майонезов вышел на новые международные рынки

В целом компания экспортирует свою продукцию в 85 стран

Частное предприятие Виктор и К (ТМ Королевский смак) выходит на рынки Германии, Бельгии, Танзании, Кувейта, Гамбии и Гвинеи-Бисау.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Таким образом компания поставляет свою продукцию в 85 стран мира.

Компания Виктор и К была основана в 1998 году Виктором Королем, которому также принадлежит ТМ Королевский смак. Согласно данным в госреестре, Король является единственным владельцем и генеральным директором предприятия.

Виктор и К специализируется на выпуске подсолнечного масла и майонезов, мощности по переработке составляют 400-500 тонн семян в сутки, по производству - 170-210 тонн масла в сутки и до 30 тонн майонеза в смену, по единовременному хранению на двух элеваторах - 17 тыс. тонн.