Крупный украинский производитель яиц задумался о выходе на латвийский рынок

Один из крупнейших производителей яиц и яичных продуктов в Украине – агропромышленная группа компаний Овостар Юнион рассматривает возможность открытия производства яиц в латвийском Тукумском крае.

Как пишет издание Neatkarīgā, предприятие Gallusman, которое принадлежит Овостар Юнион и гражданину Латвии Арнису Вейнбергсу, просит у местных властей края поддержать открытие нового производства, выделив четыре земельных участка площадью 94 га. Из них два участка 79 га и 11 га принадлежат муниципалитету, остальные - физлицам.

Стоимость муниципальных земельных участков оценивается в €83,8 тыс. За их аренду украинским инвесторам придется платить по €629 в год.

Холдинговая компания группы - Ovostar Union N.V. - в середине июня 2011 года провела IPO 25% акций на WSE и привлекла $33,2 млн. Мажоритарный пакет акций компании находится в собственности Prime One Capital Limited, которая контролируется ее главным исполнительным директором Б.Беликовым и председателем совета директоров Виталием Вересенко.

Овостар Юнион по итогам 2017 года нарастил чистую прибыль на 2% в сравнении с 2016 годом - до $22,9 млн. Его выручка в прошлом году возросла на 27% - до $98,7 млн, валовая прибыль - на 18%, до $30,8 млн.