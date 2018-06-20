Крупный украинский производитель яиц решил сменить юрисдикцию

Холдинговая компания крупного украинского производителя яичной продукции Овостар Юнион – Ovostar Union N.V. намерена перерегистрироваться из Амстердама в Никосию на Кипре до конца октября 2018 года.

Об этом говорится в биржевом сообщении компании, передают Українські Новини.

Так, на общем заседании 19 июня совет директоров компании принял резолюцию о ратификации плана перерегистрации офиса из Нидерландов на Кипр с дальнейшим преобразованием компании из public company (публичного акционерного общества) в public limited company (открытую публичную компанию с ограниченной ответственностью).

Отмечается, что после перевода офиса в Кипр компания сменит название на Ovostar Union. Перерегистрация не отразится на уставном капитале и количестве акций.

Согласно докладу совета, целью перерегистрации является упрощение структуры группы компаний, в которую входит Ovostar Union N.V.

Группа компаний Овостар Юнион включает в себя ряд предприятий, в том числе две птицефабрики – Украина и Ставищанская, завод яичных продуктов Овостар. Производит и реализует яйца под названием Ясенсвіт и другими марками, а также под private label для торговых сетей и яичные продукты под названием Ovostar.

Холдинговая компания группы - Ovostar Union N.V. - в середине июня 2011 года провела IPO 25% акций на WSE и привлекла $33,2 млн. Мажоритарный пакет акций компании находится в собственности Prime One Capital Limited, которая контролируется ее главным исполнительным директором Б.Беликовым и председателем совета директоров Виталием Вересенко.

Овостар Юнион по итогам 2017 года нарастил чистую прибыль на 1,8% в сравнении с 2016 годом - до $22,9 млн. Его выручка в прошлом году возросла на 27% - до $98,7 млн, валовая прибыль - на 18%, до $30,8 млн.