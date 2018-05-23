Крупный украинский мобильный оператор сократил чистую прибыль на треть

Доход компании за три месяца увеличился до 2,9 млрд грн

Оператор мобильной связи компания Vodafone Украина в январе-марте 2018 года сократил чистую прибыль на 30,7%, или на 163 млн грн - до 367 млн грн в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

Об этом говорится в сообщении оператора, передают Українські Новини.

Доход компании за три месяца увеличился на 2,1% - до 2,9 млрд грн. Кроме того, за отчетный период Vodafone в 1,5 раза увеличил доходы от передачи данных. Причиной роста в компании назвали увеличение количества data-пользователей, переход абонентов на Voice&Data и Unlim 3G Vodafone тарифов, рост объема потребления data-услуг.

Также отмечается, что причинами уменьшения чистой прибыли компания называет увеличение расходов на амортизацию и обесценивание долгосрочных активов на востоке Украины ввиду ограниченных возможностей предоставления услуг связи в регионе.

Показатель OIBDA увеличился на 17,6% в годовом исчислении и составил 1,5 млрд грн. Маржа OIBDA достигла показателя в 52,8%, увеличившись на 7 процентных пунктов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Инвестиции компании в первом квартале 2018 года составили 1,2 млрд грн, включая стоимость оплаченных 4G-лицензий и вложения в развитие сетей 3G и 4G.

Напомним, Vodafone в 2016 году увеличил выручку на 11,1% - до 11,1 млрд грн, сократил чистую прибыль на 44% - до 1,3 млрд грн. По итогам 2017 года оператор увеличил прибыль на 76% в сравнении с 2016 годом - до 2,2 млрд грн.

Vodafone Украина – второй по величине оператор мобильной связи в Украине. Сеть Vodafone обслуживает 20,9 млн абонентов в стране.