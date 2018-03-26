Один из крупнейших fashion-ритейлеров Украины задумался о расширении бизнеса

В магазинах нового формата будут установлены инфокиоски для заказа обуви онлайн, а также расширена зона спортивной обуви

Компания Интертоп Украина (развивает сеть Intertop) ведет переговоры о выводе новых брендов в Украину и может открыть новые сети.

Об этом рассказал генеральный директор Интертоп Украина Сергей Бадритдинов, передает liga.net.

По его словам, компания может открыть фирменную сеть обувных магазинов американской торговой марки Steve Madden в том случае, если объемы продаж будут расти и дальше. Отметим, что магазины Steve Madden уже работали в Украине. Их управлением занимались владельцы сети Монарх, но в 2013 году магазины американского бренда были закрыты.

Кроме того, он добавил, что компания решила в первом полугодии этого года переформатировать магазины.

"В этом году мы планируем модернизировать не менее 10 магазинов, а также открывать новые объекты в строящихся сейчас торговых центрах", - рассказал он, и добавил, что в свое развитие в этом году компания инвестирует около 100 млн грн.

В частности, в магазинах нового формата будут установлены инфокиоски для заказа обуви онлайн, а также расширена зона спортивной обуви. "Продажи кроссовок растут - эта тенденция пришла к нам из стран западной Европы и США. Поэтому мы расширяем их ассортимент, выводим новые бренды, в этом сезоне у нас появятся Asics, Nike и Puma", - рассказала директор по маркетингу Intertop Валерия Толочина.

Intertop управляет сетью из 109 магазинов торговой площадью 25 000 кв м.