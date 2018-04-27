Крупный украинский фармпроизводитель прокомментировал информацию о запрете популярных препаратов

Лекарственные средства, произведенные для украинского рынка, не попали под запрет

Запрет Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба) касается исключительно украденной при транспортировке партии препарата Но-Х-ша, а также ещё 7-ми наименований препаратов, в том числе Дексаметазон, Цефтриаксон, Супрастилин, Трисептол, Амброксол, Нитроглицерин, Нитроксолин производства Лекхим-Харьков. Аналогичные лекарственные средства, произведенные для украинского рынка, не попали под запрет и продолжают продаваться на территории Украины.

Об этом НВ Бизнес сообщили в компании.

Согласно сообщению Гослекслужбы, в Украине запретили оборот незарегистрированных препаратов производства Лекхим-Харьков для рынка Узбекистана. Данная партия была похищена при транспортировке на экспорт в Узбекистан в 2015 году.

"Транспортное средство (номерной знак АА0146ОТ / АА7503ХМ), который транспортировал медикаменты, по информации Харьковской таможни ГФС, исчез и не пересек пределы таможенной территории", - сообщили в компании.

В компании отметили, что о факте исчезновения груза Лекхим проинформировал начальника Гослекслужбы Черкасской области в августе 2015 года. Сейчас ведутся следственные действия в отношении похищенного транспортного средства с медикаментами.

В состав Группы компаний Лекхим входят фармацевтические предприятия: Лекхим, Технолог, Лекхим-Харьков, а также сеть аптек.

Группа компаний Лекхим входит в топ-10 украинских фармпроизводителей по объему продаж. В настоящее время в продуктовом портфеле компании - более 160 торговых наименований, в частности, средства для пищеварительной, сердечно-сосудистой, респираторной, нервной системы, системы крови и гемопоэза, опорно-двигательные аппараты, противомикробные, дерматологические средства, а также биологически активные добавки, изделия медицинского назначения, ветеринарные препараты.

В 2017 году Лекхим получил 101,7 млн грн чистой прибыли, что на 6% больше в сравнении с 2016 годом.