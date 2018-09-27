Крупный украинский аэропорт провел ребрендинг

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Международный аэропорт Одесса представил новый логотип
Фото: odessa.aero

Международный аэропорт Одесса представил новый логотип

Международный аэропорт Одесса провел масштабный ребрендинг.

Об этом сообщили в пресс-служба аэропорта. 

Разработкой визуального стиля и нейминга занималась креативная компания Fedoriv.

"Проблема 90% аэропортов мира – их безликость. Мы хотели, чтобы аэропорт Одессы стал уникальным и передавал дух города – морского, яркого, космополитического и дружеского", – рассказал основатель компании Андрей Федоров.

Нововведения приурочены к открытию нового международного терминала площадью более 30 тыс. кв.м. Также отмечается, что новый терминал сможет обслуживать тысячу пассажиров в час и около 3 млн пассажиров в год. За скорость, комфорт и качество обслуживания будут отвечать четыре телескопических трапа для высадки и посадки и 1300 мест для парковки. В планах – сотрудничество с 23 авиакомпаниями, которые будут выполнять прямые рейсы из Одессы по 30 направлениям.

Напомним, что аэропорт Одесса вошел в ТОП-3 аэропортов Украины по количеству обслуженных пассажиров вместе со столичными аэропортами. Так, в 2017 году воздушная гавань города Одесса обслужила более 1,2 млн пассажиров, что на 18,3% превысило показатель за 2016 год.

Международный аэропорт Одесса входит в тройку крупнейших аэропортов Украины. Он связан воздушными линиями со многими городами Украины, а также со странами СНГ, Западной Европы, Азии и Африки. В последние годы годовой пассажиропоток аэропорта превысил отметку в миллион пассажиров. Аэропорт способен принимать воздушные суда кода 4D и ниже, а также вертолеты всех типов.

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