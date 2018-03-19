Крупный производитель вин в Украине увеличил убыток в 25 раз

0 комментировать
Нераспределенная прибыль снизилась в два раза
Фото: Киевский завод шампанских вин

Нераспределенная прибыль снизилась в два раза

Один из крупнейших производителей игристых вин в Украине - киевский завод шампанских вин Столичный увеличил в 2017 году чистый убыток в 25 раз в сравнении с 2016 годом - до 63,2 млн грн.

Об этом сообщили в компании, передает Интерфакс-Украина.

Активы завода за 2017 год сократились на 2,4% - до 313,1 млн грн.

Нераспределенная прибыль снизилась в два раза – до 60,3 млн грн, тогда как текущие обязательства возросли на 24,5% - до 215,8 млн грн.

Суммарная дебиторская задолженность компании сократилась на 26,3% - до 128,6 млн грн.

Киевский завод шампанских вин Столичный работает с 1954 года. В октябре 2007 года немецкая Henkell&SohnleinSektkellereienKG  сообщила о приобретении более 75% акций предприятия.

Согласно данным Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Henkell&SohnleinSektkellereienKG принадлежит 96,5% компании.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове