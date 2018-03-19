Крупный производитель вин в Украине увеличил убыток в 25 раз

Нераспределенная прибыль снизилась в два раза

Один из крупнейших производителей игристых вин в Украине - киевский завод шампанских вин Столичный увеличил в 2017 году чистый убыток в 25 раз в сравнении с 2016 годом - до 63,2 млн грн.

Об этом сообщили в компании, передает Интерфакс-Украина.

Активы завода за 2017 год сократились на 2,4% - до 313,1 млн грн.

Нераспределенная прибыль снизилась в два раза – до 60,3 млн грн, тогда как текущие обязательства возросли на 24,5% - до 215,8 млн грн.

Суммарная дебиторская задолженность компании сократилась на 26,3% - до 128,6 млн грн.

Киевский завод шампанских вин Столичный работает с 1954 года. В октябре 2007 года немецкая Henkell&SohnleinSektkellereienKG сообщила о приобретении более 75% акций предприятия.

Согласно данным Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Henkell&SohnleinSektkellereienKG принадлежит 96,5% компании.