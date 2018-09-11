Крупный производитель вин построит cобственный цех по шампанизации

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Инвестиции составят €7 млн
Фото: koblevo.ua

Инвестиции составят €7 млн

Группа компаний Баядера Групп – один из крупнейших производителей алкоголя в Украине – оценивает в €7 млн инвестиции в завершение строительства цеха шампанизации на территории винного завода Коблево в Николаевской области.

Об этом журналистам сообщила председатель правления Коблево Вера Козливская, передают Українськi новини.

"Одна линия розлива игристого стоит порядка €3 млн, один акратофор (аппарат для шампанизации) стоит €40 тыс., а нам их нужно 50, строительство самого здания - где-то €1,5 млн. Значит, минимум нужно инвестировать €7 млн для завершения цеха", – сказала она.

На данный момент игристые вина компании производятся на арендованных мощностях в Одессе.

Строительство цеха по производству игристых вин началось еще в 2013 году, в частности был заложен фундамент, однако процесс пришлось отложить из-за сложной экономической ситуации. Завершить строительство компания рассчитывает не ранее, чем через два года.

Баядера Групп создана в 1991 году, ее профильные активы в алкогольной отрасли – дистрибьюторские компании и производство ликеро-водочных изделий, вина, вермутов и коньяка. Продукция экспортируется в более чем 30 стран мира.Также компания занимается импортом алкогольной продукции в Украину. По итогам 2017 года группа увеличила оборот на 14% до 6,5 млрд грн.

Основные торговые марки – Хлібний Дар, Козацька Рада, Перша Гільдія, Цельсій, Байка, Перепелка, KOBLEVO, Marengo.

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