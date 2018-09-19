Крупный производитель свинины в Украине построит мясоперерабатывающий завод

Переговоры по этому поводу велись несколько лет подряд

Один из крупнейших производителей свинины в стране – компания с датскими инвестициями Гудвелли Украина планирует строить мясоперерабатывающий завод на территории Ивано-Франковской области.

Об этом пишет Агро-Центр.

Отмечается, что переговоры по этому поводу велись несколько лет подряд. За размещение этого завода даже конкурировали районы Ивано-Франковской области.

Окончательное соглашение о строительстве было подписано 4 мая этого года. Соглашение заключили между представителями компании и местного руководства различных уровней.

На новом предприятии планируется создать около 700 новых рабочих мест.

Гудвелли Украина – до марта 2018 года – Даноша. Входит в состав Axzon A/S. – датской группы компаний, осуществляющей развитие свиноводческих комплексов в Дании, Польше, Украине и России. Группа является одним из крупнейших производителей свинины в Польше и Украине. Кроме свиноводства, в Украине группа занимается растениеводством, производством комбикормов, биогаза и электроэнергии.