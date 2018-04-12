Крупный производитель свинины из Дании выкупил в Украине аргокомпанию у Кернела

Украинский филиал компании Goodvalley A/S – входит в состав датской Axzon A/S. – завершил сделку по приобретению 100% корпоративных прав на сельскохозяйственную компанию Галицкие аграрные инвестиции в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Сделку уже одобрил Антимонопольный комитет Украины, сообщили в Goodvalley.

До завершения сделки, основателями предприятия числились Андрей Веревский и агрохолдинг Украинские аграрные инвестиции. 100%-ным собственником последнего в июне 2017 года стал агрохолдинг Кернел.

Ранее НВ Бизнес писал, что у инвесторов снова просыпается интерес к покупкам украинских активов. Правда, пока в основном в одной отрасли – в АПК. ТОП-10 сделок по слиянию и поглощению по итогам 2017 года по данным KPMG оценивается в $714 млн. На сельскохозяйственный сектор пришлась почти половина операций.

Галицкие аграрные инвестиции - занимается выращиванием зерновых и масличных культур, торговлей зерном, семенами и кормами для животных на 6,5 тыс. га арендованных с/х земель на Западной Украине.

Кернел - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Вертикально-интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах.

Даноша с 16 марта 2018 года сменила название на Гудвелли Украин. Входит в состав Axzon A/S.- датской группы компаний, осуществляющей развитие свиноводческих комплексов в Дании, Польше, Украине и России. Группа является одним из крупнейших производителей свинины в Польше и Украине. Кроме свиноводства, в Украине группа занимается растениеводством, производством комбикормов, биогаза и электроэнергии.