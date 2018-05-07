Крупный производитель свинины из Дании решил построить завод в Украине

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Гудвелли Украина определился с местом строительства завода
Фото: pixabay.com

Гудвелли Украина определился с местом строительства завода

Один из крупнейших производителей свинины в стране – компания с датскими инвестициями Гудвелли Украина – построит мясоперерабатывающий завод на территории Викторовского сельского совета Ивано-Франковской области.

Соответствующий меморандум 4 мая подписали представители компании и местного руководства разных уровней, сообщает пресс-служба Галицкой райгосадминистрации.

В рамках этого производства будет создано дополнительно около 700 рабочих мест с официальной зарплатой.

Дискуссия о месте строительства этого завода длилась последние несколько лет, за размещение завода на своей территории конкурировали несколько районов Ивано-Франковской области.

В Галицком районе также находятся свинокомплексы компании, поля для выращивания сырья, а в селе Тустань строится биогазовый завод.

В райгосадминистрации отмечают, что за счет строительства завода "жители четырех сельских советов получат доступ к качественной воде и смогут в перспективе подключиться к системе централизованной канализации".

Гудвелли Украина –  до марта 2018 года – Даноша. Входит в состав Axzon A/S. – датской группы компаний, осуществляющей развитие свиноводческих комплексов в Дании, Польше, Украине и России. Группа является одним из крупнейших производителей свинины в Польше и Украине. Кроме свиноводства, в Украине группа занимается растениеводством, производством комбикормов, биогаза и электроэнергии.

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