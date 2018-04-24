Крупный производитель соков запустил дешевую марку

Один из крупнейших игроков украинского рынка соков – группа компаний T.B. Fruit – ранее представленная в сегменте концентратов и в более дорогих 100%-ных соков, вышла на рынок с более дешевой продукцией.

Об этом сообщил основатель группы Тарас Барщовский в интервью изданию Бизнес, передает Интерфакс-Украина.

"Если говорить о концентратах, то мы занимаем 23-25% европейского рынка и 8-11% - мирового. Относительно соков - на украинском рынке Galicia позиционируется в дорогом сегменте (100%-ные натуральные соки), а это 20% сокового рынка Украины. В том числе на нашу продукцию приходится 60-70%. Сейчас мы выходим на рынок с новым продуктом в дешевой категории. Это новая торговая марка Рассвет, которая уже есть в продаже", - сообщил основатель T.B.Fruit.

Он также отметил, что основными экспортерами соков компании являются США, Корея, Израиль, Европа и Китай.

Ранее сообщалось, что T.B. Fruit намерена инвестировать €3-5 млн в запуск завода в Грузии по переработке мандаринов.

T.B. Fruit ведет свою деятельность в Польше, в Украине и Молдове. В состав группы входят собственные садовые угодья, восемь заводов по переработке фруктов и овощей, а также транспортно-логистический и инжиниринговый бизнес. Совокупная мощность группы составляет около 100 тыс. тонн концентрированного сока в год, из которых 4% - органические.

T.B. Fruit объединяет предприятие Яблочный дар (входят 6 заводов: в Хмельницкой, Харьковской, Львовской и Винницкой областях), заводы T.B. Fruit Dwikozy и T.B. Fruit Annopol (оба - Польша), компании Танк Транс Украина и Tank Trans Polska, которые занимаются внутренними и международными перевозками наливных грузов автоцистернами, а также садоводческий комплекс Т.Б. Сад из 700 га садов яблони, вишни, клубники и малины. С 2011 года Т.B. Fruit производит соки прямого отжима под торговой маркой Galicia.