Крупный производитель соков в Украине откроет завод в Грузии

Мандариновый сок, полученный в Грузии, будет разливаться в Украине

Один из крупнейших игроков украинского рынка соков – группа компаний T.B. Fruit намерена инвестировать €3-5 млн в запуск производства по переработке мандаринов мощностью 50-60 тыс. тонн в Грузии до декабря этого года.

Об этом сообщил основатель группы Тарас Барщовский в интервью изданию Бизнес, передают Українські Новини.

"В кожуре мандаринов содержится 20% пектина, поэтому они будут перерабатываться в Грузии и завозиться в Украину... Поздней осенью этого года запускаем производство. Это будет переработка 50-60 тыс. тонн мандаринов", - сказал он.

Барщовский подчеркнул, что мандариновый сок, полученный в Грузии, будет разливаться в Украине под торговой маркой Galicia.

Кроме того, он отметил, что в Украине сосредоточенно 35-40% бизнеса T.B. Fruit.

При этом, в 2017 году группа компаний увеличила показатель EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации) на 4% – до €30 млн в сравнении с предыдущим годом.

T.B. Fruit ведет свою деятельность в Польше, в Украине и Молдове. В состав группы входят собственные садовые угодья, восемь заводов по переработке фруктов и овощей, а также транспортно-логистический и инжиниринговый бизнес. Совокупная мощность группы составляет около 100 тыс. тонн концентрированного сока в год, из которых 4% - органические.

T.B. Fruit объединяет предприятие Яблочный дар (входят 6 заводов: в Хмельницкой, Харьковской, Львовской и Винницкой областях), заводы T.B. Fruit Dwikozy и T.B. Fruit Annopol (оба - Польша), компании Танк Транс Украина и Tank Trans Polska, которые занимаются внутренними и международными перевозками наливных грузов автоцистернами, а также садоводческий комплекс Т.Б. Сад из 700 га садов яблони, вишни, клубники и малины. С 2011 года Т.B. Fruit производит соки прямого отжима под торговой маркой Galicia.

В 2015 году группа компаний T.B. Fruit запустила завод по переработке фруктов и производству соковых концентратов в городе Единцы (Молдова).

В марте этого года T.B. Fruit открыл линию по производству пектина со средней мощностью 1,5 тыс. тонн в год на заводе Яблуневий Дар.