Крупный производитель сигарет заявил о резком росте нелегального рынка

По словам Холловея, сигареты также попадают на украинский рынок через магазины Duty Free

В январе-июне 2018 года нелегальный рынок сигарет вырос в два раза - до 4,5%.

Об этом сообщил генеральный директор JTI Украина Пол Холловей в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"Нелегальный рынок растет. Согласно последнему отчету компании TNS, доля нелегальных сигарет на рынке составляет уже 4,5%. Динамика тревожная, так как в течение этого года нелегальный рынок вырос более чем в два раза. Мы прогнозируем, что если правительство не будет придерживаться восьмилетнего плана и постоянно планировать что-то сверх договоренного, например, повышать акциз на 30% ежегодно вместо 20%, то нелегальный рынок будет расти дальше", - сказал он.

По словам гендиректора, рост нелегального рынка происходит преимущественно за счет контрабанды, а из общей цифры по нелегальному рынку на контрафакт приходится 0,8%.

"Хотя в долларовом эквиваленте цены в Украине относительно низкие, мы наблюдаем ситуацию, когда очень много неизвестных брендов сигарет приходят в Украину из ОАЭ", - отметил Холловей, добавив, что есть бренды, которые попадают на украинский рынок через магазины беспошлинной торговли Duty Free.

"Исследования рынка показывают, что некоторые компании продают в сетях беспошлинной торговли бренды дешевле, чем они продают их на украинском рынке. Именно таким образом эта продукция попадает на украинский рынок", - сказал гендиректор компании.

JTI – одна из крупнейших международных табачных компаний. В Украине представлена табачной фабрикой в Кременчуге (Полтавская обл.). Продукция компании реализуется в Украине, а также экспортируется в 17 стран. Доля экспорта составляет 34%, остальная часть продукции реализуется на внутреннем рынке. Наиболее известными брендами компании являются Sobranie, Winston, Camel, Glamour и LD.