Крупный производитель оружия в США начал банкротство

Один из крупнейших производителей огнестрельного оружия в США Remington Outdoor Co. обратился в суд с заявлением о банкротстве, причиной чего стали значительный объем долга компании и падение продаж.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает агентство Интерфакс-Украина.

Remington, которая за свою 200-летнюю историю поставляла оружие на поля гражданской войны в США и обеих мировых войн, в настоящее время принадлежит Cerberus Capital Management. Однако, по данным CNN, после окончания реструктуризации инвестфирма больше не будет владеть производителем оружия.

Отметим, что о предстоящем банкротстве оружейная компания объявила еще 14 февраля. В начале марта компания сообщила о том, что дата обращения в суд за защитой от кредиторов перенесена с 7 марта на 14 марта.

Компания отмечала, что достигла соглашения со своими кредиторами о поддержке реструктуризации бизнеса.

Remington также заявляла, что продолжит работу в обычном режиме, продолжив выплаты сотрудникам и торговым партнерам. Реструктуризация не повлияет на клиентскую поддержку и сервис. Реструктуризация позволит Remington снизить объем задолженности примерно на $700 млн, а также увеличить капитал ряда подразделений на $145 млн.

Ранее профессор Университета Нью-Йорка Робер Шпитцер заявлял The Guardian, что про-оружейная политика президента США Дональда Трампа стала причиной падения продаж в данном сегменте и банкротства Remington.

После золотой эры продаж при предыдущем президенте Бараке Обаме производители оружия в Америке сейчас столкнулись с проблемами. Продажи упали, оставив компании с чрезмерными запасами продукции на складах и падением выручки.

После прихода в Белый дом Трампа продажи сильно сократились, придя в соответствие с долгосрочной тенденцией падения интереса к оружию, отмечает профессор.