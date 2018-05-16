Крупный производитель молочных продуктов в Украине удвоил прибыль

Молочная группа с активами в Украине, РФ и Польше Милкиленд в первом квартале увеличила чистую прибыль в 2,1 раза в сравнении с аналогичным периодом 2017 года – до €2,4 млн.

Об этом свидетельствует финотчет компании, передает Интерфакс-Украина.

При этом выручка Милкиленда за первый квартал сократилась на 18,5% - до €30,1 млн, валовая прибыль уменьшилась на 22,6% - до €5,3 млн.

За январь-март 2018 года группа получила €74 тыс. операционного убытка против €3,6 млн операционной прибыли за аналогичный период прошлого года.

Показатель EBITDA сократился на 34,8% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года – до €1,6 млн. Маржа EBITDA уменьшилась на 2 п.п. до 5%.

Отметим, что в 2017 году Милкиленд получил €7,4 млн чистого убытка, что в 5,3 раза меньше, чем в 2016 году.

Группа компаний Милкиленд - один из крупнейших производителей молочной продукции на рынке Украины. Ее производственные мощности в Украине, России, Польше могут перерабатывать 1,3 млн тонн молока в год.

В Украине группе Милкиленд принадлежит 10 заводов, производящих широкий ассортимент молочной продукции, в том числе сыры, свежие молочные продукты и масло, которые реализуются под торговыми марками Добряна и Коляда.