Крупный производитель молочных продуктов в Украине удвоил прибыль

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Показатель EBITDA сократился на 34,8%
Фото: pexels

Показатель EBITDA сократился на 34,8%

Молочная группа с активами в Украине, РФ и Польше Милкиленд в первом квартале  увеличила чистую прибыль в 2,1 раза в сравнении с аналогичным периодом 2017 года – до €2,4 млн.

Об этом свидетельствует финотчет компании, передает Интерфакс-Украина.

При этом выручка Милкиленда за первый квартал сократилась на 18,5% - до 30,1 млн, валовая прибыль уменьшилась на 22,6% - до 5,3 млн.

За январь-март 2018 года группа получила €74 тыс. операционного убытка против 3,6 млн операционной прибыли за аналогичный период прошлого года.

Показатель EBITDA сократился на 34,8% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года – до 1,6 млн. Маржа EBITDA уменьшилась на 2 п.п. до 5%.

Отметим, что в 2017 году Милкиленд получил 7,4 млн чистого убытка, что в 5,3 раза меньше, чем в 2016 году.

Группа компаний Милкиленд - один из крупнейших производителей молочной продукции на рынке Украины. Ее производственные мощности в Украине, России, Польше могут перерабатывать 1,3 млн тонн молока в год.

В Украине группе Милкиленд принадлежит 10 заводов, производящих широкий ассортимент молочной продукции, в том числе сыры, свежие молочные продукты и масло, которые реализуются под торговыми марками Добряна и Коляда.

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