Крупный производитель кондитерских изделий в Украине вдвое увеличил экспорт в 2017 году

Львовская кондитерская фабрика Свиточ, подконтрольная Nestle и являющаяся одним из крупнейших производителей кондитерских изделий в Украине, в 2017 году увеличила экспорт в два раза в сравнении с прошлым годом - до 1,3 тыс. тонн. продукции.

Об этом сообщил начальник производства Игорь Савка, передает Интерфакс-Украина.

Наибольший объем шоколадных батончиков экспортируется в Бразилию. "В прошлом году в Бразилию было поставлено 400 тонн Lion", - уточнил он.

При этом директор по корпоративным коммуникациям и связям с общественностью Nestlе в Украине Владимир Спивак добавил, что основным импортером продукции Свиточа является Венгрия, а также Польша, Германия.

В компании также отметили, что в 2018 году Nestle запланировала увеличить для этих целей производство шоколадных батончиков Lion на 20%. Кроме того, предприятие планирует инвестиции в размере 95 млн грн в сравнении с 31 млн грн в прошлом году и 149 млн грн в 2016 году.

Ранее сообщалось, что в 2017 году Свиточ сократила чистую прибыль на 53,5% ( на 125,5 млн грн) в сравнении с 2016 годом - до 109,1 млн грн.

Свиточ - кондитерская фабрика во Львове, одно из старейших предприятий в кондитерской отрасли Украины. 96,9% акций кондфабрики, зарегистрированной в форме публичного акционерного общества, принадлежит швейцарской компании Nestle, куда также входят предприятие Волыньхолдинг (фабрика Торчин),Техноком - производитель продуктов под названием Мивина.