Крупный производитель кондитерских изделий в Украине открыл новый рынок

Один из крупнейших производителей кондитерских изделий в Украине АВК Конфекшинэри поставил в Малайзию первые 50 тонн своей продукции.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Мы уже осуществили три первых поставки сладостей и работаем над следующими заказами", - отметил заместитель генерального директора по стратегическому развитию компании Андрей Радчук.

Напомним, ранее АВК Конфекшинери приостановил поставки конфет немецкой компании Dovgan GmbH на фоне скандала из-за размещенной на упаковке рекламы Чемпионата мира по футболу в России и надписи "на вкус как в России".

АВК Конфекшинери производит продукцию на кондитерской фабрике в Днепре. Ей также принадлежали фабрики в Донецке и Луганске, контроль над которыми потерян. АВК производит широкую линейку продуктов: шоколадные, карамельные изделия, вафли. Выпускает продукцию под ТМ Королевский Шедевр, Королевский Шарм Мажор, Бам-Бук, Труфель, Труфалье, Kresko и др.

В 2016 году компания установила линию по производству кофе и вывела на рынок собственную ТМ Baristi. Компания экспортирует свою продукцию в более чем 60 стран мира.