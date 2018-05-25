Крупный производитель хлеба в Украине построит новый завод

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Сумма инвестиций в проект составит €22 млн
Фото: Unsplash

Сумма инвестиций в проект составит €22 млн

Один из крупнейших производителей хлеба и хлебобулочных изделий - холдинг Хлебные инвестиции - строит завод по производству замороженных хлебных изделий под Киевом.

Об этом пишет Delo.ua.

Открытие завода планируется на август 2018 года в селе Новые Петровцы Киевской области, рядом с существующим хлебзаводом. Строительство началось больше года назад. Сумма инвестиций в проект составит 22 млн.

При введении всех необходимых мощностей объем производства на предприятии составит 90 тонн в сутки.

В состав холдинга Хлебные инвестиции входят Теремно Хлеб, Бердичевский хлебозавод, Черновицкий хлебокомбинат, Первый столичный хлебозавод, Ивано-Франковский хлебокомбинат.

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