Крупный производитель кетчупа в Украине сменил убыток на прибыль

Чумак стал производить еще больше кетчупа

Один из крупнейших производителей продуктов питания в Украине - компания Чумак - нарастила производство и реализацию основной продукции, увеличив доход на 10% и см енив убыток на прибыль по итогам 2017 года.

Об этом говорится в годовом отчете компании, передают Українські новини.

Так, прибыль Чумак составила 29,8 млн грн в сравнении с 167,5 млн грн убытка годом ранее (согласно национальным стандартам бухучета), доход – 1,2 млрд грн.

В частности, Чумак увеличил производство кетчупов на 24,5%, до 19,3 тыс. тонн , майонезов – на 16,8%, до 11,3 тыс. тонн и производство консервированных овощей на 26% – до 6,78 тыс. тонн. При этом производство макаронных изделий сократилось на 29%.

Реализация кетчупов увеличилась на 20%, или на 68,7 млн грн до 400,9 млн грн, майонезов – на 29%, или на 72,9 млн гривен до 320,4 млн грн и консервированных овощей на 9%, или на 19,3 млн грн до 223,9 млн грн. Реализация макаронных изделий сократилась на 29%, или на 39,9 млн грн до 97,9 млн грн.

Ранее АМКУ разрешил компании Dragon Capital получить контроль над компанией Чумак.

Чумак (Каховка, Херсонская область) создан шведской компанией South Food совместно с несколькими херсонскими заводами в 1996 году.

Чумак производит кетчупы, соусы, томатный сок, томатную пасту, майонез, растительное масло, консервированные овощи, макаронные изделия под торговыми марками Чумак и Дарина.