Крупный производитель бумажных салфеток стал прибыльным

Крупный украинский производитель бумажной продукции санитарно-гигиенического назначения под маркой ТМ Рута получил чистую прибыль в размере 1,5 млн грн по итогам в 2017 года, тогда как в 2016 году предприятие было убыточным с отрицательным результатом в 22,1 млн грн.

Об этом свидетельствует финансовая отчетность компании, передает Интерфакс-Украина.

При этом чистый доход компании вырос на 18,5% - до 472,3 млн грн.

В отчете подчеркивается, что загрузка мощностей в 2017 году составляла только 52,8%. По данным компании, в Украине реализовано 64,5% объема продаж.

"На деятельность эмитента значительное влияние имеет политическая ситуация – фактически полностью остановлено сотрудничество с РФ, есть негативная тенденция сотрудничества с Казахстаном из-за закрытия транзита через Россию. В Беларуси активно лоббируется собственный производитель. Кроме того, наблюдавшаяся девальвация нацвалюты и кризис платежей также негативно влияли на объемы продаж", - отмечается в отчете.

ВГП (до 2008 года Волыньголовпостач) – управляющая компания одного из крупных украинских производителей салфеток, туалетной бумаги, бумажных носовых платков и кухонных полотенец. Продукция продается на рынках Украины, Казахстана, стран Балтии, Беларуси, Молдовы, Киргизии, Армении, Туркменистана.

Инвестором ВГП выступает фонд прямых инвестиций Europe Virgin Fund L.P., созданный инвестиционной компанией Dragon Capital и владеющий контрольным пакетом акций кипрского холдинга Tissico Limited – собственника ВГП.