Крупный одесский производитель вина сократил прибыль в два раза

Крупное украинское винодельческое предприятие Одессавинпром в 2017 году получило 10,7 млн грн чистой прибыли, что в 2,2 раза меньше в сравнении с показателем 2016 года (23,6 млн грн).

Об этом свидетельствует сообщение компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), передает Интерфакс-Украина.

Активы предприятия в прошлом году возросли на 7,9% и составили 324,3 млн грн.

Суммарная дебиторская задолженность компании по итогам года возросла на 24% - до 117 млн грн, текущие обязательства увеличились на 3% - до 376,6 млн грн.

Отмечается, что полученную прибыль компания планирует направить на погашение убытков прошлых периодов, в связи с чем годовые дивиденды рекомендуется не выплачивать.

Одессавинпром создан на базе винзавода, действующего с 1857 года. Производит широкий ассортимент винной продукции, в частности, под торговой маркой Французский бульвар и Вина Гулиевых. На мощностях предприятия свою продукцию разливают компании Инкерман Интернешнл и Баядера Групп.