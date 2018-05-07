Крупный газодобытчик рассказал, сколько заплатил налогов

Укрнефтебурение отчиталось о показателях в І квартале

Одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине – Укрнефтебурение в первом квартале 2018 года уплатила в бюджеты всех уровней 731 млн грн налогов.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В компании также рассказали, что уплатили 16,6 млн грн рентной платы за пользование недрами в местные бюджеты.

По данным компании, за счет механизма распределения рентной платы за добычу газа, нефти и конденсата в областные, районные и местные бюджеты разных уровней поступило: 6,64 млн грн – в бюджет Харьковской области, 6,64 млн грн – в бюджет Краснокутского района, 3,32 млн грн – в бюджеты Алексеевского, Качаловского и Китченковского сельсоветов.

Председатель правления Укрнефтебурения Михаил Бакуненко отметил, что рентную плату в местные бюджеты компания уплатила в рамках закона о бюджетной децентрализации.

Укрнефтебурение – одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. С 2010 года разрабатывает Сахалинское нефтегазоконденсатное месторождение (Краснокутскиий район, Харьковская область). Компания эксплуатирует 22 газоконденсатные инефтегазовые скважины. В рамках договоров о совместной деятельности дополнительно эксплуатирует 10 газоконденсатных скважин.