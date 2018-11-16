Крупный молочный производитель в Украине стал убыточным

Молочная группа с активами в Украине, РФ и Польше - Milkiland в январе-сентябре 2018 года получила €13,4 млн чистого убытка против €4,6 млн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные неаудированного отчета группы на сайте Варшавской фондовой биржи, передает Интерфакс-Украина.

Выручка компании за отчетный период сократилась на 6,6% – до €98,8 млн, валовая прибыль – на 24,4%, до €15,9 млн, EBITDA – в 1,8 раза, до €4,4 млн.

Отметим, что рынок России сгенерировал наибольшую часть выручки компании – €59,5 млн, Украины – €28,9 млн, Польши – €10,5 млн.

Компания получила €37,3 млн от продаж масла и сыра, что составляет 38% от общей выручки компании, €47,3 млн от цельномолочной продукции и €14,3 млн от ингредиентов.

Milkiland за январь-сентябрь 2018 года получил €3,4 млн операционного убытка против €3 млн операционной прибыли за девять месяцев прошлого года.

Долговой портфель группы составил €86,2 млн по состоянию на 30 сентября 2018 года в сравнении с €86,6 млн на конец 2017 года, главным образом благодаря реструктуризации задолженности по соглашениям с украинскими и польскими банками.

Чистый долг группы снизился на 1% – до €85,7 млн по состоянию на 30 сентября 2018 года.

Группа компаний Милкиленд - один из крупнейших производителей молочной продукции на рынке Украины. Ее производственные мощности в Украине, России, Польше могут перерабатывать 1,3 млн тонн молока в год. В Украине группе Милкиленд принадлежит 10 заводов, производящих широкий ассортимент молочной продукции, в том числе сыры, свежие молочные продукты и масло, которые реализуются под торговыми марками Добряна и Коляда.

Милкиленд завершила первое полугодие 2018 года с чистым убытком в размере €2,5 млн против €1,6 млн чистой прибыли за аналогичный период 2017 года. Консолидированная выручка Милкиленда в январе-июне сократилась на 11,1% - до €66,1 млн, EBITDA - на 29,3%, до €3,5 млн.

В 2017 году группа получила €7,4 млн чистого убытка, что в 5,3 раза меньше, чем в 2016 году. Выручка за прошлый год сократилась на 4,3% - до €140,4 млн.