Крупный мобильный оператор Украины закончил 2017 год с убытком

Украинский оператор мобильной связи компания lifecell по итогам 2017 года получил 503,6 млн грн чистого убытка в сравнении с 928,3 млн грн чистой прибыли в 2016 году.

Об этом свидетельствуют данные финансового отчета материнской компании Turkcell (Турция), передает Интерфакс-Украина.

Показатель EBITDA снизился на 2,2% - до 1,4 млрд грн в сравнении с 2016 годом, показатель маржи EBITDA - на 0,8 процентных пункта (п.п.) - до 27,2%.

При этом, выручка оператора составила 4,9 млрд грн, что на 0,8% больше, чем в 2016 году.

Капитальные инвестиции оператора в 2017 году снизились на 41% - до 1,3 млрд грн. В 2016 году lifecell инвестировал 2,3 млрд грн.

Кроме того, активная абонентская база за прошлый год сократилась на 13% - до 8 млн, общее количество абонентов в сети оператора - на 10,5% - до 11,1 млн абонентов.

Количество минут, использованных абонентом на услуги голосовой передачи данных, за 2017 год уменьшилось на 7,9% - до 129,4 мин.

Напомним, что компания lifecell 2016 год закончила с прибылью 928,3 млн грн, против убытка в 4,8 млрд грн в 2015 году.

lifecell (Лайфселл) - входящий в тройку крупнейших украинский оператор сотовой связи. Ранее Астелит сменил бренд life:) на lifecell. После ребрендинга компания изменила свое юридическое название на Лайфселл для удобства идентификации оператора. Компания Turkcell (Турция) владеет 100% акций lifecell.