Крупный мировой производитель сельхозтехники решил удвоить свою долю в Украине

AGCO хочет продавать больше своей техники в Украине

Один крупнейших производителей сельскохозяйственной техники и оборудования – компания AGCO – рассчитывает через три года увеличить вдвое свою долю на рынке иностранной сельхозтехники в Украине.

Об этом заявил старший вице-президент AGCO в Европе и Ближнем Востоке Роб Смит в интервью агентству Интерфакс-Украина.

По данным компании, ее доля на украинском рынке составила 9% в прошлом году. В течение трех лет, до 2021 года AGCO намерена удвоить этот показатель.

"По результатам 2018 года планируем выйти на долю рынка... где-то на 15%. А уже через три года намерены завоевать 20%", – сказал Смит.

Он отметил, что с 2016 года рынок сельхозтехники в Украине утроился, а прошлый 2017 года год стал рекордным по поставкам импортной техники за время независимости страны.

"По нашим прогнозам и ожиданиям, в ближайшие годы рынок тракторов иностранных брендов в Украине возрастет до 4 тыс. единиц", - отметил Смит, уточнив, что в прошлом году было завезено более 3,5 тыс. тракторов.

AGCO основана в 1990 году, ее штаб-квартира расположен в Дулут (США). Реализует широкую линейку тракторов, комбайнов, кормозаготовительной техники, самоходных опрыскивателей и почвообрабатывающих машин, навесных орудий и оригинальных запчастей.

В Украине компания представлена брендами Fendt, GSI, Massey Ferguson и Valtra, технику продают восемь дистрибьюторов.