Крупный мировой производитель продуктов питания решил увеличить инвестиции в Украину в три раза

В 2017 году компания инвестировала более 128 млн грн

Один из крупнейших мировых производителей продуктов питания компания Nestlе намерена инвестировать в Украину в 2018 году порядка 390 млн грн.

Об этом сообщил директор Nestlе в Украине и Молдове Ансгар Борнеманн, передает Интерфакс-Украина.

"В 2017 году Nestlе в Украине инвестировала более 128 млн грн. Причем инвестиции были направлены в определенных частях на каждую из трех фабрик. В 2018 году в наших планах - увеличить инвестиции в три раза - до 390 млн грн", - сказал он.

Также отмечается, что общий объем продаж в 2017 году достиг 7 млрд грн.

"Наиболее весомый вклад в эту цифру сделали бизнес кулинарии (Торчин и Мивина), кондитерских изделий (Свиточ, Lion, KitKat) и напитков (Nescafe). Бизнес детского питания, кормов для животных, NestleProfessional, готовых завтраков также продемонстрировали значительный рост", - отметил он, добавив, что в 2018 году компания ожидает рост продаж.

Кроме того, он сказал, что экспорт компании в 2017 году возрос на 10%.

Напомним, ранее компания Nestlе заявляла, что инвестирует 700 млн грн в реконструкцию и модернизацию фабрики Мивина в Харькове.

Nestlе - крупнейшая компания мира в сфере производства продуктов питания и напитков, представлена в 189 странах. Компании принадлежит более 2 тыс. торговых марок, имеет 418 заводов. Годовой объем продаж Nestle в мире в 2016 году достиг 89,5 млрд швейцарских франков.

В Украине Nestlе начала деятельность в 1994 году. В Украине группа компаний Nestle объединяет львовскую кондфабрику Свиточ, Нестле Украина, Волыньхолдинг (торговая марка Торчин), Техноком (торговая марка Мивина), а также бизнес-центр во Львове, который предоставляет услуги компаниям, работающим в разных странах мира, но являются частью Nestlе.