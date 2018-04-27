Крупный мировой производитель пива заработал в Украине больше миллиарда за год

Карлсберг Украина в 2017 году нарастила чистую прибыль на 8%

Одна из крупнейших пивоваренных компаний в Украине - Карлсберг - в 2017 году увеличила чистую прибыль на 8,1% в сравнении с 2016 годом – до чуть более 1 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает агентство Интерфакс-Украина.

Так, чистый доход Карсберга увеличился на 17,9% и составил чуть более 6 млрд грн.

Валовая прибыль по итогам 2017 года выросла на 22,1% - до 2,5 млрд грн, операционная – на 23,8%, до 1,2 млрд грн.

Карлсберг Украина за прошлый год увеличила продажи пива на 3,4% - до 5,9 млн гектолитров (в денежном выражении на 16,1% - до 7,1 млрд грн), сидра – на 14,8%, до 137,1 тыс. гектолитров (в денежном выражении на 24,9% - до 261,9 млн грн), безалкогольных напитков сократила – на 3,2%, до 565 тыс. гектолитров (денежном выражении увеличила на 8,9% - до 351 млн грн).

Карлсберг Украина принадлежит Carlsberg Group – одной из ведущих пивоваренных групп в мире, продукция которой продается более чем в 150 странах. В состав группы Carlsberg в Украине входят три пивоваренных завода в Запорожье, Киеве и Львове.

В Украине компания представляет бренды Львівське, Baltika, Kronenbourg 1664,Арсенал, Tuborg, Carlsberg, Жигулевское Запорожского Разлива, Хмильне, Квас Тарас, Somersby, Guinness, Harp, Warsteiner, Grimbergen, Seth & Riley's Garage и др.