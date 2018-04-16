Крупный мировой контейнерный перевозчик отказался работать с санкционными компаниями

Maersk не будет перевозить грузы, связанные с попавшими под санкции компаниями

Один из крупнейших в мире контейнерных операторов – датская компания Moller Maersk – не будет принимать платежи за перевозку грузов, имеющих отношение к попавшим под американские санкции компаниям или физлицам.

Как сообщает Bloomberg, такое уведомление Maersk разослала клиентам после введения новых антироссийских санкций, передает агентство Интерфакс-Украина.

Действующий санкционный режим запрещает использовать американские суда и порты для перевозки грузов, к которым имеют отношение фигуранты "черного списка", напоминает агентство.

Напомним, что 6 апреля США ввели санкции против 7 российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний. Санкции предусматривают заморозку активов.

Глава Минфина США Стивен Мнучин объяснил введение новых санкций тем, что российские олигархи и элиты извлекают выгоду от деятельности властей РФ, которые ведут подрывную и деструктивную политику по всему миру, в том числе продолжают оккупировать Крым и провоцируют насилие на востоке Украины.

Новые санкции США уже обрушили российский фондовый рынок и привели к падению курса рубля.

По данным Bloomberg на 10 апреля, потери российских бизнесменов из-за падения стоимости акций их компаний после введения против них санкций со стороны США превысили $16 млрд.