Крупный европейский строительный концерн задумался о выходе на украинский рынок

Один из крупнейших строительных концернов в Европе австрийская компания Strabag, планирует в ближайшее время выйти на украинский рынок.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает Интерфакс-Украина.

Министр заявил, что недавно провел с руководством Strabag соответствующие переговоры. По словам Омеляна, пакет акций компании, связанный с попавшим под американские и украинские санкции российским бизнесменом Олегом Дерипаской, заморожен, поэтому не может служить препятствием для работы Strabag в Украине.

Кроме того, министр добавил, что создание Дорожного фонда гарантирует растущее финансирование дорожно-строительных работ и привлекает к Украине крупные строительные компании.

Strabag Societas Europaea - австрийская строительная компания, является одним из самых крупных строительных концернов Европы. Помимо деятельности на "домашних" рынках Австрии и Германии компания имеет многочисленные представительства в восточно- и южноевропейских странах.

Австрийскому Strabag SE принадлежат 90% акций немецкого подразделение концерна, Strabag AG, с головным офисом в Кельне. Также Strabag SE владеет 100% акций Ed. Züblin AG в Штуттгарте. Основными акционерами Strabag SE являются Группа компаний Haselsteiner, Группа компаний Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien, Группа компаний UNIQA, а также компания Rasperia Trading Limited, принадлежащая российскому предпринимателю Олегу Дерипаске.