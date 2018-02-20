Крупный европейский авиаперевозчик решил сократить количество рейсов из Киева

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KLM станет реже летать в Киев

KLM станет реже летать в Киев

Нидерландский авиаперевозчик KLM с вступлением в силу летнего расписания полетов 25 марта уменьшит частоту полетов на линии Киев-Амстердам с двух до одного рейса в день.

О этом сообщает avianews со ссылкой на информацию системы бронирования авиаперевозчика.

Сейчас KLM выполняет ежедневные рейсы с вылетами из Борисполя в 05:35 и в 14:00. С 25 марта авиакомпания оставит единственный рейс, вылетающий из украинской столицы в 14:00.

Одновременно с этим МАУ, которая совместно с KLM эксплуатирует линию Киев-Амстердам, увеличит частоту полетов на этом маршруте. Сейчас авиакомпания выполняет между Киевом и Амстердамом по два рейса в день за исключением сред и пятниц, в которые летает только один раз в день. Однако с 28 марта МАУ введет дополнительные рейсы из Киева в Амстердам по этим дням.

Ранее сообщалось, что крупный европейский лоукостер Wizz Air решил отменить ряд популярных рейсов из-за закрытия базы в Восточной Европе.

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