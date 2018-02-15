Крупный частный газодобытчик удвоил налоговые выплаты

Укрнефтебурение выплатило в два раза больше налогов

Одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине – Укрнефтебурение – в 2017 году уплатила в бюджеты всех уровней почти 1,7 млрд грн налогов. Сумма налоговых платежей в 2017 году выросла на 47% в сравнении с 2016 годом, когда компания уплатила 878 млн грн налогов.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В Укрнефтебурении объяснили, что такой рост обусловлен увеличением добычи и реализации нефти и газа в 2017 году.

"Компания вошла в ТОП-100 налогоплательщиков Украины, заняв 7 место среди компаний добывающего сектора", - цитирует пресс-служба председателя правления Укрнефтебурения Михаила Бакуненко.

Укрнефтебурение – одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. С 2010 года разрабатывает Сахалинское нефтегазоконденсатное месторождение (Краснокутский район, Харьковская область). Компания эксплуатирует 22 газоконденсатные и нефтегазовые скважины.

В рамках договоров о совместной деятельности дополнительно эксплуатирует 10 газоконденсатных скважин.

Напомним, что в январе офис крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы определил ТОП-100 крупнейших плательщиков налогов по итогам 2017 года.