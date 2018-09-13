Крупный частный газодобытчик пробурил в Украине новую скважину

Одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине – Укрнефтебурение – начала бурение скважины №24 на Сахалинском месторождении.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Проектная глубина скважины составляет 4,5 тыс. м. Освоение скважины запланировано на конец 2018 года.

Как отметили в компании, это уже пятая новая скважина с начала года, бурение которой было запланировано программой капитальных инвестиций в 2018 году.

"Мы продолжаем планомерно реализовывать буровую программу, предусмотренную на 2018 год. До конца декабря мы планируем забурить еще одну скважину. Благодаря этому 2018 год будет для компании рекордным по многим критериям – объемам бурения, добычи, капитальным инвестициям, уплаченным налогам в бюджеты всех уровней", - отметил председатель правления Укрнефтебурения Михаил Бакуненко.

Напомним, что в июне Укрнефтебурение успешно освоило газоконденсатную скважину №20 с дебитом в 260 тыс. куб. м газа и 50 т газового конденсата, в марте – газоконденсатную скважину № 44, дебит которой составил 100 тыс. куб. м, конденсата – 7 т, а в июле – завершило бурение скважины №26 на Сахалинском месторождении с дебитом нефти 85 т и природного газа – 17 тыс. куб. м.

Укрнефтебурение – одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. С 2010 года разрабатывает Сахалинское нефтегазоконденсатное месторождение (Краснокутскиий район, Харьковская область). Компания эксплуатирует 25 газоконденсатных и нефтегазовых скважин. В рамках договоров о совместной деятельности дополнительно эксплуатирует 10 газоконденсатных скважин.

В 2017 году Укрнефтебурение увеличило добычу газа на 51%, а рост добычи нефти составил 48%.