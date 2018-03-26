Крупный частный газодобытчик пробурил новую скважину в Украине

Одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине – Укрнефтебурение – освоила новую скважину №44 глубиной в 4,5 км.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Компания отмечает, что срок бурения и крепления составил 126 дней. Это рекордный показатель компании для скважины такой глубины. Начальная суточная добыча природного газа составила 100 тыс. куб. м, конденсата – 7 т.

"По результатам запуска скважины №44 суточная добыча газа на Сахалинском месторождении увеличилась до 1 850 тыс. куб. м. В рамках наших планов увеличить добычу газа на 50% в 2018 году мы начнем бурение еще двух скважин в ближайшее время", - отметил председатель правления Укрнефтебурения Михаил Бакуненко.

Укрнефтебурение – одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. С 2010 года разрабатывает Сахалинское нефтегазоконденсатное месторождение (Краснокутскиий район, Харьковская область). Компания эксплуатирует 22 газоконденсатные и нефтегазовые скважины.

В рамках договоров о совместной деятельности дополнительно эксплуатирует 10 газоконденсатных скважин.

Напомним, что в 2017 году Укрнефтебурение увеличила добычу газа на 51%, а рост добычи нефти составил 48%.