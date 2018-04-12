Крупный австрийский банк прекратит работу с российскими компаниями из-за санкций США

При этом, банк продолжит работать с другими компаниями в России

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) прекратит работать с компаниями, попавшими в новый санкционный список США.

Об этом сообщил глава RBI Йохан Штробль, передает Интерфакс.

"Хотя мы не обязаны избавляться от рисков на санкционные компании, мы сократим наш бизнес с этими компаниями", - заявил он.

Штробль отметил, что список таких компаний и срок прекращения работы с ними еще предстоит уточнить. При этом группа продолжает работать в России.

По его словам, новые санкции не влияют на группу напрямую, вторичные последствия этих действий еще предстоит оценить.

RBI также планирует изучить уровень риска группы на компании и банки, которые проводят значительные операции с санкционными компаниями. Сейчас риск группы на российские санкционные компании оценивается на уровне 0,1% от активов.

Группа также подвержена валютному риску на фоне наблюдающегося в последнее время ослабления рубля.

Напомним, что 6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний. Санкции предусматривают заморозку активов.

Глава Минфина США Стивен Мнучин объяснил введение новых санкций тем, что российские олигархи и элиты извлекают выгоду от деятельности властей РФ, которые ведут подрывную и деструктивную политику по всему миру, в том числе продолжают оккупировать Крым и провоцируют насилие на востоке Украины.

Новые санкции США уже обрушили российский фондовый рынок и привели к падению курса рубля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новые санкции США в отношении РФ "вопиющим попранием всего и вся".

Отметим, что по данным Bloomberg на 10 апреля, потери российских бизнесменов из-за падения стоимости акций их компаний после введения против них санкций со стороны США превысили $16 млрд.

Кроме того, 11 апреля цены на алюминий побили 30-летний рекорд из-за санкций против РусАла.

Счета швейцарского концерна Sulzer в американских банках заморозили из-за санкций США.