Крупные сети АЗС с начала ноября снизили цены на бензин на 2 грн

В Украине с начала ноября снизились цены на бензины

С начала ноября цены на бензины на АЗС суммарно занизились на 2 грн/л, на ДТ — на 1 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95, пишет enkorr.

Также отмечается, что сети WOG и ОККО 27–28 ноября снизили цены на бензины и ДТ на 50 коп./л.

В частности, на станциях ОККО и WOG цена бензина А-92 понизилась до 31,99 грн/л, А-95 — до 32,99 грн/л, ДТ — до 32,49 грн/л.