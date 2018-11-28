Крупные сети АЗС с начала ноября снизили цены на бензин на 2 грн

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В Украине с начала ноября снизились цены на бензины
Фото: pixabay/IADE-Michoko

В Украине с начала ноября снизились цены на бензины

С начала ноября цены на бензины на АЗС суммарно занизились на 2 грн/л, на ДТ — на 1 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95, пишет enkorr.

Также отмечается, что сети WOG и ОККО 27–28 ноября снизили цены на бензины и ДТ на 50 коп./л.

В частности, на станциях ОККО и WOG цена бензина А-92 понизилась до 31,99 грн/л, А-95 — до 32,99 грн/л, ДТ — до 32,49 грн/л.

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